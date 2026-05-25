作家乙武洋匡氏が25日までにXを更新。女優でタレント鈴木紗理奈（48）の人柄について言及した。鈴木は18日深夜放送のテレビ朝日系（月曜深夜0時15分）をめぐって、自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明。テレビ朝日が謝罪