お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が24日昼、自身のXを更新。歌手でタレントのあのが降板宣言したテレビ朝日系「あのちゃんねる」の後任に名乗りを上げた。同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名