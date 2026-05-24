5月21日、初会合が開かれたのが、“高市派”とも呼ばれる新グループ「国力研究会」だ。無派閥である高市早苗首相の弱点とされてきた“党内基盤”が、この“応援団”によって克服されるのではないか、との見立てもある。「実際、300人以上もの自民党国会議員が参加したといいますから、かなり大規模なグループです。ナフサ不足や日中関係の悪化、いくつものスキャンダルを抱えながらも、いまだに60％近い支持率をキープしている
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