韓国では輸出の二極化が深刻化している。国家統計ポータルによると、今年1−3月期の輸出総額（2199億ドル、約35兆円）のうち、サムスン電子・SKハイニックスなど上位5大企業の比率が43．5％に達した。1年前（28．7％）に比べて大幅に増加した。さらに1−3月期の輸出増加額全体（603億ドル）の82．8％を上位5大企業が占めた。6〜100位圏企業の輸出増加額は全体の9．6％にすぎなかった。5大企業の輸出額は1年前に比べて109．1％増え