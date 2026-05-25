おととし、北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴された男女6人のうち3人の初公判が始まり、3人は起訴内容を認めました。この裁判は大学生だった川村葉音被告（21）と18歳で高校生だった滝沢海裕被告、そして16歳の少年の3人が、他の3人と共謀しておととし10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（当時20）に集団暴行を加え、キャッシュカードなどを奪い死亡させた罪に問われている