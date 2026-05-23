大阪のデジタル機器メーカー・CIOが2026年1月に発売したモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」は「世界最薄クラスのモバイルバッテリー」をうたっており、持ち運びはもちろん充電時もかさばらない設計になっています。とにかく持ち運びに適したモバイルバッテリーを探していたところCIOの新商品がいい感じなのでは？と思ってレビュー依頼を出して編集部に実物を送ってもらったので、実際にSMARTCOBY ULTRA SLIM 3Kを使っ