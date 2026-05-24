5月23日、フリーアナウンサーの小林麻耶が自身のXを更新。タレント・あのが冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言した騒動をめぐり口を開いた。「同番組の18日放送回で、あのちゃんは『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげました。しかし、放送後に鈴木さんはInstagramのストーリーズを更新し、《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん》《普