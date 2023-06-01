【VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”】 5月25日 出荷開始 価格：3,850円 ハセガワは5月25日に、1/72スケールプラモデル「VF-1S バトロイド バルキリー “マックス”」再販分の出荷を開始する。価格は3,850円。 本商品は、1984年に公開されたアニメ映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」よりマクシミリアン・ジーナスのVF-1Sをプラ