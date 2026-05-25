NHK・Eテレ人気子供向け番組「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた「ゆうなちゃん」こと杉山優奈さん（23）が自身のインスタグラムを更新。「4億円」のスーパーカーに乗る姿が話題となっています。【写真】4億円のスーパーカーに乗る杉山優奈さん「昨日は会いに来てくれてありがとうございました！」と17日、埼玉スタジアム2002近くの特設会場『大門上池調節池広場』で開催された「TOKYO SUPER CAR DAY 2026さいたま