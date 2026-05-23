今や、大人女性のカジュアルウェアとして馴染み深いものになったスウェットパンツ。【ユニクロ】や【GU（ジーユー）】でもこだわりのスウェットパンツが展開されているものの、「どれを選べばいい？」と迷ってしまうことも。そこで今回は、ユニクロとGUのスウェットパンツの違いにフォーカス。実際の着用スタイルから、それぞれのアイテムの特徴とおすすめのスタイリングを紹介します。 センターライン入