◇プロ野球交流戦 広島ーロッテ（26日、マツダスタジアム）いよいよ26日から2026年度のセ・パ交流戦がスタート。最初の対戦カードとして、広島とロッテが相対します。両チームで活躍を注目したいのが、広島・名原典彦選手とロッテ・小川龍成選手。名原選手は21日に支配下契約を勝ち取ったばかりの4年目外野手ですが、プロ初出場からの3試合連続でマルチ安打を放つ躍動を見せています。初戦ではタイムリーも放ち、ここまで打率.429