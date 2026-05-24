アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）と、アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時）の特別コラボエピソードが放送されることが決定した。5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーがそれぞれ登場する。あわせて、コラボビジュアルも解禁された。【写真】「コナン」＆「プリキュア」コラボエピソード