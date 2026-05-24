リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるクロエ・カーダシアンが、飼い猫の抜爪手術をしたことで、動物の倫理的扱いを求める人々の会（PETA）から批判されている。クロエは先日、飼い猫2匹の爪を生え際から除去する手術を受けさせる「ひどい」決断をしたと明かしていたが、それについてPETAは真似しないようにとファンに呼び掛けている。 【写真】さすがお上品!?カーダシアン家のセレブな