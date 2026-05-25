物価高が続くなか、食事券やQUOカード、自社製品などがもらえる「株主優待」に注目する個人投資家は少なくありません。優待株投資の利回りを高めるには「どの価格で買うか」が重要であり、さらに優待制度の突然の廃止や内容変更といったリスクにも注意が必要です。本記事では、株主優待を効率よく獲得する投資手法「優待取り」の基本から、利回りを高める考え方、そして見落としがちな注意点まで、杉村富生氏の著書『月々10万円、