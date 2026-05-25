内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和7年人々のつながりに関する基礎調査）」によると、「仕事をしていない」人の11.0%が常に孤独を感じているといい、全体平均（4.5%）の2倍以上に上ります。特に中高年の孤立は深刻化しており、彼らを支える高齢親の生活を根底から脅かすケースが後を絶ちません。71歳のジローさん（仮名）もその一人です。定年退職時に受け取った退職金は、47歳の無職の長男によって底を突こう