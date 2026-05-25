「沿道からも大変温かいご声援をたくさんいただいた」斎藤元彦兵庫県知事は2026年5月20日の定例記者会見で、17日に自身がパレードに参加した神戸まつりについて、このように話した。一方で、一部のSNS投稿では出席の経緯を巡って、主催側が知事に参加を控えるように求めたとする情報が流れた。J-CASTニュースが、神戸まつり主催の神戸市民祭協会に出席の経緯を聞いた。「特定の人物を出さないでほしいという注文は一切していない」