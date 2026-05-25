週明け２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（６万３３３９円０７銭）に比べて１１００円超上昇し、取引時間中の最高値を更新した。６万４４００円台で推移している。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の進展が伝わり、原油先物価格が下落したことが好感されている。前週末の米株式市場では、米国とイランの戦闘終結に向けた協議への期待から、ダウ平均株価（３０種）が２日連続で最高値を