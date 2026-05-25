25日正午ごろ、東京・銀座のGINZA SIXに入る三井住友銀行で男が催涙スプレーとみられるものを噴射して、逃走したとみられ、これまでに25人が体調不良を訴えています。警視庁などによりますと25日正午ごろ中央区銀座6丁目にあるGINZA SIXに入る三井住友銀行銀座支店で、「ロビーで刺激臭があり喉が痛い」などと110番通報がありました。これまでに25人が喉の痛みなどを訴えているということで、東京消防庁がポンプ車や救急車など37台