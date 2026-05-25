人気ドラマ「エミリー、パリへ行く」が、シーズン6をもって終了する。Netlfixは21日、リリー・コリンズが主演する同ドラマが、現在ギリシャで撮影中の新シーズンで最終回を迎えることを発表した。 【写真】父フィル・コリンズと2ショット娘の顔を見せるリリー マーケティング会社に勤めるエミリーが、シカゴからパリへと移住し、ヨーロッパで恋や友情、仕事に奮闘する姿