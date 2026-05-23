2028年のロサンゼルス五輪に向けた日本代表「侍ジャパン」の次期監督選びが混迷している。新監督候補にはニューヨーク・ヤンキースのGM付特別アドバイザー、松井秀喜氏（51）らの名前が取り沙汰されてきたが、実現はかなり厳しいのが実情。人選は難航している。その中で“切り札”として浮上するのは……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）名前が浮かんでは消える。日本野球機構（NPB）は4月20日、3月のワールド・ベース