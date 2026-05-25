シーズン２位でプレーオフへ！ ◇５月９日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第26節▢大和町総合体育館豊田合成ブルーファルコン名古屋vsトヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 写真：日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町孝太郎 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リー