4月末にMOFT公式Xが「進化したMOFT 8-in-1多機能スタンド-MagSafe·紛失防止(Find My)対応、ついに登場！」とか言ったのを見て「アッ!!!」と興味が出たのでポチッと購入。買ったのは「MOFT 8-in-1多機能スタンド-MagSafe・紛失防止（Find My）対応」のサンライズオレンジだ。 こちらが「MOFT 8-in-1多機能スタンド-MagSafe・紛失防止（Find My）対応」。MOFTが出している多機能スタンドの最新版、みたいなイメージ