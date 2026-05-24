アメリカのホワイトハウス近くで発砲がありました。現地メディアは、発砲した1人が応戦したシークレットサービスに撃たれて死亡したと伝えています。主要なアメリカメディアによりますと、首都ワシントンのホワイトハウス近くで23日、複数回の発砲音が聞こえました。CNNテレビによりますと、現場はホワイトハウスの北西側の路上近くで、何者かが発砲を始めたのに対し、シークレットサービスが応戦したということです。発砲を始めた