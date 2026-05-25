猫さんの行動に驚かされることは多々ありますが、逆も然りのようで…。娘さんの動きに困惑する猫さんたちの姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で2万再生を突破し、「仲良し家族で羨ましい」「今日も癒やされました」といったコメントが寄せられました。 【動画：中学生の女の子が、全身にクッションカバーをかぶった結果→見ていた犬と猫が…『ドン引きする光景』】