「あの日以来、エレベーターには乗ることができません。エレベーターに対する不信感がぬぐえないからです」1階から自宅のある12階まで階段を使うと往復528段。彼女はそれを、外出のたびに繰り返し、上り下りしてきた。6月3日で、もう20年になる。石の上にも三年と諺ことわざにいうが、528段を20年、である。一体なにが、74歳になる母親をそうせしめるのか──。’06年6月3日夜、市川正子さん（74）は、想像を絶する事故で愛する息