ニコラス・ウィンディング・レフン監督(55)が、心臓手術中に一時心停止していたことを明かした。「ドライヴ」などで知られるレフンは先日、カンヌ国際映画祭で行われた最新作「Her Private Hell」でのプレミア上映会で、2023年に受けた手術中に約25分間「死んでいた」と語った。 【写真】まるでトム・クルーズのように「トップガン」で演じた名シーン バラエティによると、レフンは観客にこう話していたという