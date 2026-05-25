ローソンが、6月2日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」をスタートする。定番となった「盛りすぎチャレンジ」に加え、新たに2商品を組み合わせた「合わせすぎチャレンジ」や、味を濃くした「濃すぎチャレンジ」などを投入。創業51周年にちなみ、計50商品を展開する大型企画となる。【画像】ハンバーグ＆竜田×メンチの“いいところ取り”も！対象メニュー今回の企画は、物価高が続く中で“おトクさ”と“ワクワク感