元NMB48で、シンガー・ソングライターの山本彩（32）が25日、インスタグラムを更新。“相棒”のイヤホンが思わぬ形で壊れてしまったことを報告した。山本はストーリーズで、道ばたに落ちたイヤホンの写真を投稿。「イヤホン落とした事に気付かず車に轢かれてオワタ…」「6年近く使ってた相棒…こんな最期でごめんよ…」と沈痛な思いをつづった。