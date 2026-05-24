俳優・賀来賢人と映画監督デイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」によるホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が６月５日(金)より公開。賀来とボイル監督が本作に詰め込んだ“こだわり”についてご紹介する。本作は、怪奇現象の調査のために山奥の洋館へとやってきた霊媒師の主人公（穂志もえか）が対峙する、思いもよらぬ恐怖を描いている。キャストとして名を連ね、プロデューサーも兼任する賀