兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、42歳の男が指名手配されました。男は事件発覚の3日前、警察官に声をかけられ「人を殺した」と話していたということです。 黒い帽子に黒縁メガネ、マスク姿の男。バッグを体の前方に抱えています。殺人の疑いで指名手配されている大山賢二容疑者（42）です。 5月19日、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が、血を流して死亡しているのが見つか