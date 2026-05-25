兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件。県警が殺人容疑で全国に指名手配した男は、まさかの“隣人”だった――。【実際の画像】「中学では不登校で…」あまり目立たないタイプだったという当時の大山賢二容疑者◇◇◇事件が発覚したのは5月19日午前10時半頃。安否確認のために訪れた警察官が、玄関付近で血を流して倒れている田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）を発見した。「2人の死亡は13日頃とされており、