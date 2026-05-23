65歳で定年退職した夫。老後資金に大きな不安はないはずなのに、満たされたシニアライフとは言えませんでした。話し相手を失った夫は「聞いてる？」と四六時中妻の後ろをついて回るように。そんな状況をみかねた娘が教えた「あるツール」は、夫を夢中にさせますが……。詳しく見ていきましょう。退職から1年後…妻の後をついて回る夫「なぁ、最近は老後破産が増えてるらしいんだけどな……」食事の支度をしていた晶子さん（仮名・6