ZIP・CBZ・PDFなど多様な形式のアーカイブをそのまま置くだけで、ブラウザやスマートフォンのリーダーアプリから読めるようになるオープンソースのマンガ・同人誌アーカイブサーバー「LANraragi」が公開されています。LANraragi Documentation | LANraragihttps://sugoi.gitbook.io/lanraragiDifegue/LANraragi: Web application for archival and reading of manga/doujinshi. Lightweight and Docker-ready for NAS/servers.http