5月23日、バラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）が放送。今回は、俳優で歌手の武田鉄矢がゲストとして登場したが、番組内でのコメントが波紋を広げている。同日には、霜降り明星のせいやが演じる“坂本土八先生”を中心に、カギメンバーと高校生が昭和・平成の名曲を早押しクイズで競い合うゲーム企画『名曲大好き！土八先生』が放送された。今回は、東京都港区にある高校に訪れ、会場に武田がサプライズ登場し生徒を