東京・池袋のガールズバーの従業員だった20代女性に売春させたとして、売春防止法違反の罪に問われた元マネジャー田野和彩被告（21）に東京地裁は25日、拘禁刑1年6月、執行猶予3年、罰金30万円（求刑拘禁刑1年6月、罰金30万円、追徴金20万円）の判決を言い渡した。福島直之裁判官は、被告が店の経営者鈴木麻央耶被告（39）＝同罪で起訴＝と共に女性の行動を管理し、指示通り路上で客待ちしているかどうかを確認しに行くなど「