オタク文化の発信地・秋葉原界隈に衝撃が走った。コンセプトカフェ業界では知らぬ者がいないとされる有名経営者が、知人男性を車ではねて殺害しようとしたとして、警視庁に逮捕されたのだ。逮捕されたのは、文京区在住の会社役員・平田尚人容疑者（45）。警視庁神田署は、知人の50代男性にSUV車両を向け、重傷を負わせたとして殺人未遂容疑で捜査を進めている。事件が起きたのは13日午後。現場は千代田区神田、日本大学経済学部前