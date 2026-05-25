6～7月は夏の賞与、いわゆるボーナスの支払われる会社が多いですが、5月末で退職する場合、賞与を受け取ることができるのでしょうか。今回は、賞与と就業規則について解説します。 就業規則を確認 そもそも賞与は、法律上すべての会社が必ず支給しなければならないものではありません。賞与がない会社や、その年の売上額によって賞与の有無や金額が変わる会社も多くあります。 そのため、退職予定の方が賞与