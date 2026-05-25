日本の夏の情景を指先に映し出す、Causette.Joli（コゼットジョリ）の2026年夏限定コレクションが登場♡今年のテーマは、夏の祇園祭から着想を得たノスタルジックな世界観。「祇園会や 真葛原の 風かほる」という与謝蕪村の一句をもとに、照りつける日差しや木陰の涼やかさ、鬼灯が揺れる風景をネイルカラーで表現しています。静けさと高揚感が溶け合う、上品な夏色に注目です。 日本の夏を映す限定3色 20