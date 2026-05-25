会議の最後に「持ち帰ります」で終わり、また同じ議題が繰り返されていませんか。会議は報告の場ではなく、次の行動を決めきる場。誰が、いつまでに、何をするのか――その一言を確定できるかで、チームの速度は大きく変わります。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、