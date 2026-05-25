急性アルコール中毒の搬送が増加傾向2026年5月22日、朝日新聞は急性アルコール中毒で搬送される人の数が、コロナ禍が明けてから増加傾向にあると報道した。東京消防庁によると、都内において急性アルコール中毒で搬送された人は2019年には1万8212人だったが、コロナ禍に入った20年は1万1291人、21年は8951人と減少するも、以降は3年連続で増え続け、2024年は1万4190人だったという。急性アルコール中毒とは、短時間に多量のお酒を