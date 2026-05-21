多くの人が目をそらし、見て見ぬふりをしてしまう車内トラブル。今回は、そんな重苦しい空気が思わぬ形で一変した瞬間を目撃した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆車内の空気を乱す“ぶつかりおじさん”酒井真奈美さん（仮名・32歳）は、仕事帰りの電車内で運良く座席に腰掛けることができました。「帰宅ラッシュより少し早めの時間帯で、座席は埋まっていて立っている人もそこそこいるくらいの混み具合でした」そん