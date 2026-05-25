アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることが決定した。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現したが、各作品のプロデューサーは制作までの苦労を打ち明けた。【画像】プリキュアに麻酔銃撃つコナン君（笑）公開