5月14日、栃木県・上三川町で69歳の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。これまでに実行役とみられる神奈川県内の高校生4人に加え、指示役とされる竹前海斗容疑者（28）と妻・美結容疑者（25）の計6人が逮捕されている。「富山さんは胸などを20カ所刺され、失血死しており、駆けつけた2人の息子も負傷。さらに、飼い犬も殺害されるという残虐な事件でした。6人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてで、指示役の夫婦が