5月21日、タレントのJOYがXを更新。楽しみにしていた宅配ピザの“崩壊写真”を投稿し、波紋を呼んでいる。「JOYさんはこの日、《激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ》と、無残にも形が崩れたピザの写真をポストし、配達員のずさんな扱いを告発したのです。続けて、《こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ》と訴え、さらには《箱持った時に偏りも分かる