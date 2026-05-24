ドジャースで2度のWS制覇に貢献…昨季途中に不振でリリースたった1日でいったい……ドジャースなどで活躍したクリス・テイラー外野手が22日（日本時間23日）、現役を引退したとマイナーリーグの公式サイトで公示された。複数の米メディアが速報し、これまでの活躍に敬意を払う投稿を行ったが、35歳は“翻意”したようだ。MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー氏が23日（同24日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。