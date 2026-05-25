25日正午ごろ、東京・銀座GINZA SIXに入る三井住友銀行の前で、「異臭がある」などと通報があり、これまでに15人が体調不良を訴えています。警視庁などによりますと25日正午ごろ、中央区銀座6丁目にあるGINZA SIXに入る三井住友銀行銀座支店の前で、「異臭があり喉が痛い」などと110番通報がありました。これまでに15人が体調不良を訴えているということで、東京消防庁がポンプ車や救急車など37台を出動させて、状況を確認してい