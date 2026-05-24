血液型による性格診断には科学的根拠がない。しかし、人生に与える影響は意外と大きい。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「かつて血液型性格診断がブームになった影響が、日本社会にでていることが最新の研究で示された。結婚、就職、評価において不利益を受けやすい血液型もわかってきた」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■血液型による性格分類に根拠はないが…「血液型で