「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」【写真】「落ちろ」内田被告が被害者を突き落としたとされる事件現場内田梨瑚被告が起訴内容を真っ向否定5月25日、北海道旭川地裁で行われた裁判員裁判で冒頭のように発言したのは、2024年に当時17歳だった女子高生を橋から川に落とし、殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告。「事件が起こったのは2024年4月のこと。内田被告は自身が写った画像を被害者の女子