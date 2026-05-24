モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年5月20日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を新たに販売する。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルする。販売に先立ち、5月19日（火）、報道関係者向けに発表会が実施された。Show It 楽