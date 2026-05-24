エアコンが欠かせない季節が近づいてきたこの時期。自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）が18日、家にあるものでできる“エアコン代節約の裏技”を紹介し、多くの反響が集まっている。【詳細動画】バケツとタオル1枚でできるエアコン代節約法を自衛隊が紹介投稿では、「エアコン代が半減??『魔法のバケツ』の作り方」と書き出し、「実はエアコンの電気代が高くなる最大の原因は、室外機が『熱中症』にな